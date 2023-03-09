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Чертушкин Владимир Викторович
Чертушкин Владимир Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Чертушкин Александр Петрович
1952 г.р.
Мать
Чертушкина (Колганова) Татьяна Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1981
Отец:
Чертушкин Александр Петрович
Мать:
Чертушкина Татьяна Николаевна
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