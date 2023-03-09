Чертушкин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧертушкин Владимир Викторович

Чертушкин Владимир Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1981

Отец: Чертушкин Александр Петрович

Мать: Чертушкина Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close