Щербаков Иаков Ильич
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1878
Дата смерти01.08.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Щербаков Илья Савинович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1898
Сын: Щербаков Александр Иаковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1899
Дочь: Щербакова Анна Иаковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901
Сын: Щербаков Александр Иаковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1902
Сын: Щербаков Григорий Иаковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Щербаков Павел Иаковлевич
Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1910
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния