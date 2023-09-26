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Щербаков Иаков Ильич

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Щербаков Илья Савинович

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1898

Сын: Щербаков Александр Иаковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1899

Дочь: Щербакова Анна Иаковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901

Сын: Щербаков Александр Иаковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Щербаков Григорий Иаковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Щербаков Павел Иаковлевич

Мать ребёнка: Щербакова Васса Стефановна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Васса Стефановна

Смерть
01.08.1910
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
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