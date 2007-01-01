Бадыль Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадыль Виктор Владимирович

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Место рождения

Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бадыль Владимир

Мать: Бадыль Нина Владимировна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва
Причина смерти: Пьянство
Похороны
Неизвестно
Москва
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