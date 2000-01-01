Осинкин Анисим Михайлович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1812 и 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813
Отец: Осинкин Михаил Нестерович
Мать: Осинкина Татьяна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.09.1841
Дочь: Елизавета Анисимовна
Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1845
Дочь: Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858