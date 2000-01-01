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Осинкин Анисим Михайлович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1812 и 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1812 и 1813

Отец: Осинкин Михаил Нестерович

Мать: Осинкина Татьяна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Осинкин Карп Анисимович

Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.09.1841

Дочь: Елизавета Анисимовна

Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1845

Дочь: Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Осинкина Фёкла Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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