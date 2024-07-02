Гришин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2013

Сын: Гришин Егор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.2020

Сын: Гришин Арений Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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