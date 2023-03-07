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Прилуков Архип Карпов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Прилуков Карп (Леонтьев)

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Агафья Архипова

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья (мл) Архипова

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Дарья Архипова

Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилукова Ирина Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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