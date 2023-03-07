Прилуков Архип Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Прилуков Карп (Леонтьев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Агафья Архипова
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья (мл) Архипова
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Дарья Архипова
Мать ребёнка: Прилукова Ирина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762