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(Шубина) Вера Михайловна

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909

Отец: Шубин Михаил Дмитриевич

Мать: Шубина (Розова) Параскева Титовна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
18.09.1909
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Смерть
Неизвестно

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