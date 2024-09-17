(Шубина) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1909
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.09.1909
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1909 год | 21
Смерть
Неизвестно