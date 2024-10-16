Колодезный Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти13.11.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Колодезный Сидор Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
31.03.1824 ст.
Мать ребёнка: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.
Сын: Колодезный Евлампий Иванович
Мать ребёнка: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Колодезная Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
03.07.1832
Сын: Колодезный Филипп Иванович
Мать ребёнка: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
04.04.1835
Сын: Колодезный Никита Иванович
Мать ребёнка: Колодезная Ирина
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Колодезная Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Колодезная Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Колодезная Мария Ивановна
Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна
Смерть
13.11.1890