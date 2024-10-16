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Колодезный Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Колодезный Сидор Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодезная Прасковья Игнатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодезная Ирина

Рождение ребёнка
31.03.1824 ст.

Сын: Колодезный Иван Иванович

Мать ребёнка: Колодезная Ирина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.

Сын: Колодезный Евлампий Иванович

Мать ребёнка: Колодезная Ирина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Колодезная Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Колодезная Ирина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1832

Сын: Колодезный Филипп Иванович

Мать ребёнка: Колодезная Ирина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1835

Сын: Колодезный Никита Иванович

Мать ребёнка: Колодезная Ирина

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Колодезная Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Колодезная Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Колодезная Мария Ивановна

Мать ребёнка: Колодезная Прасковья Игнатовна

Смерть
13.11.1890

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