Николаева Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Иван

Мать: Бычкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Николаева Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
02.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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