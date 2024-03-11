Николаева Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычков Иван
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Николаева Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
02.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Николаев Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно