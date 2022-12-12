Корягин Владимир Максимомич
Место рождения
Дата рождения26.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886
Отец: Корягин Максим Никитович
Мать: Корягина Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1908
Сын: Корягин Кузьма Владимирович
Мать ребёнка: Корягина Агрипина Николаевна
Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно