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Корягин Владимир Максимомич

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Место рождения

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886

Отец: Корягин Максим Никитович

Мать: Корягина Васса Сергеевна

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Сын: Корягин Кузьма Владимирович

Мать ребёнка: Корягина Агрипина Николаевна

Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корягина Агрипина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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