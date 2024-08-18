Чекмарев Аверьян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.12.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекмарев Анфин (Анфион)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарев) Григорий
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарева) Анастасия
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Чекмарева) Марья
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Рождение ребёнка
17.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Зубкова (Чекмарева) Анна
Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина
Смерть
17.12.1958
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно