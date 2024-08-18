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Чекмарев Аверьян

Место рождения

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекмарев Анфин (Анфион)

Мать: не указана

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарев) Григорий

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарева) Анастасия

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Чекмарева) Марья

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Рождение ребёнка
17.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Зубкова (Чекмарева) Анна

Мать ребёнка: Чекмарева (Лебедева) Ирина

Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.12.1958
Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Полом нижний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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