Козлова (Дубровская) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Дубровская) Евдокия Александровна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

12.02.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1851 ст.

Отец: Дубровский Александр Федорович

Мать: Дубровская Мамельфа Герасимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 5. 12 февраля 1851 г. рождена, крещена 15. Евдокия. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Александр Федоров Дубровский и кго законная жена Мательфа Герасимова оба православного вероисповедания Плен... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
07.02.1872 ст.

Муж: Козлов Михаил Яковлевич

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 20 | № 13. 7 февраля 1872 г. Почитанской волости села Почитанского крестьянин Михаил Яковлев Козлов православного исповедпния первым браком 25 лет и тойже в... Показать все
Смерть
Неизвестно

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