Козлова (Дубровская) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения12.02.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1851 ст.
№ 5. 12 февраля 1851 г. рождена, крещена 15. Евдокия. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Александр Федоров Дубровский и кго законная жена Мательфа Герасимова оба православного вероисповедания Плен... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
07.02.1872 ст.
Кол-во лет жениха: 25 | Кол-во лет невесте: 20 | № 13. 7 февраля 1872 г. Почитанской волости села Почитанского крестьянин Михаил Яковлев Козлов православного исповедпния первым браком 25 лет и тойже в... Показать все
Смерть
Неизвестно