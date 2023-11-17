Леднев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Леднева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Леднева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Татьяна Николай

Мать ребёнка: Леднева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леднева Надежда

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