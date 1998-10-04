Архипов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1924

Дата смерти

04.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Филипчева Галина Александровна

Мать ребёнка: Архипова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Маркитантова Елена Александровна

Мать ребёнка: Архипова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Зоя Ивановна

Смерть
04.10.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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