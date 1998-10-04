Архипов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1924
Дата смерти04.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Филипчева Галина Александровна
Мать ребёнка: Архипова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Маркитантова Елена Александровна
Мать ребёнка: Архипова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Зоя Ивановна
Смерть
04.10.1998
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область