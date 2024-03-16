Гуревич Айзек Шлиомович
Место рождения
Дата рождения30.11.1883
Дата смерти18.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1919
Рождение ребёнка
05.05.1921
Рождение ребёнка
14.10.1923
Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна
Рождение ребёнка
01.02.1931
Дочь: Фресина (Гуревич) Фаина Аркадьевна
Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна
Смерть
18.03.1967