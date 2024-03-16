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Гуревич Айзек Шлиомович

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

30.11.1883

Дата смерти

18.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна

Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Гуревич Соломон (Сёма) Айзикович (Аркадьевич)

Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Гуревич Давид Айзикович (Аркадьевич)

Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1923

Сын: Гуревич Яков Аркадьевич

Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1931

Дочь: Фресина (Гуревич) Фаина Аркадьевна

Мать ребёнка: Гуревич (Гарфинкель) Ольга (Елли) Евсеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.03.1967

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