Кильганов Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти23.03.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кильганов Ефрем Федорович
Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Кильганов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.
Дочь: Липкина (Кильганова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Кильганов Василий Федорович
Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна
Смерть
23.03.1917 ст.