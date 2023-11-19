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Кильганов Федор Никитич

Место рождения

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

23.03.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кильганов Ефрем Федорович

Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кильганова Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Кильганов Иван Федорович

Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Кильганов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.

Дочь: Липкина (Кильганова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Кильганов Василий Федорович

Мать ребёнка: Кильганова Домна Васильевна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.03.1917 ст.
Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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