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Рахимова ?

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рахимов Салахетдин

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1861

Сын: Рахимов Фахри (Фахретдин) Шарафутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Зайнагабдинова Шамсибану Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1870

Сын: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Рахимова Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин

д.Сухой Изяк
Смерть
Неизвестно
д.Сухой Изяк(Фёдоровский район Башкортостана)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сухой Изяк
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