Рахимова ?
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Рахимов Салахетдин
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1861
Сын: Рахимов Фахри (Фахретдин) Шарафутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Зайнагабдинова Шамсибану Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1870
Сын: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Рахимова Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Шарафутдин
д.Сухой Изяк
Смерть
Неизвестно
д.Сухой Изяк(Фёдоровский район Башкортостана)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Сухой Изяк