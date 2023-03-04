Иванов Василий Яковлевич
Место рожденияУльяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина
Дата рождения13.01.1903
Дата смерти11.01.194
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.01.194
Ульяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина
Рождение
13.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина
Рождение ребёнка
10.11.1937
Дочь: Аксёнова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна
Осетия, Кировский район, станица Змейская