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Иванов Василий Яковлевич

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Место рождения

Ульяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина

Дата рождения

13.01.1903

Дата смерти

11.01.194

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
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Место
Комментарий
Смерть
11.01.194
Ульяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина
Рождение
13.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, Карсунский район,станица Змейская, колхоз им. Ленина
Рождение ребёнка
10.11.1937

Дочь: Аксёнова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна

Осетия, Кировский район, станица Змейская
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