Романенко (Масленникова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоморохов Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1966
Сын: Скоморохов Сергей
Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий
Рождение ребёнка
11.02.1970
Сын: Скоморохов Андрей
Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий
Рождение ребёнка
17.10.1972
Дочь: Нусс (Скоморохова) Галина
Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий