Романенко (Масленникова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Масленникова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946

Отец: Масленников Василий

Мать: Масленникова (Иваненко) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоморохов Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1966

Сын: Скоморохов Сергей

Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий

Рождение ребёнка
11.02.1970

Сын: Скоморохов Андрей

Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий

Рождение ребёнка
17.10.1972

Дочь: Нусс (Скоморохова) Галина

Отец ребёнка: Скоморохов Анатолий

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