Филяков Анатолий Сергеевич
Место рожденияПалкинский район, Псковская область, Россия
Дата рождения12.02.1938
Дата смерти10.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938
Отец: Филяков Сергей Сидорович
Мать: Евдокия Устиновна
Палкинский район, Псковская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.2013
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область