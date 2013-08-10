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Филяков Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Палкинский район, Псковская область, Россия

Дата рождения

12.02.1938

Дата смерти

10.08.2013

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938

Отец: Филяков Сергей Сидорович

Мать: Евдокия Устиновна

Палкинский район, Псковская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.2013
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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