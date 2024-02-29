Якушина (Никейцева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
по паспорту 01.01.1966 по факту 29.12.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушин Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
25.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушин Александр Вячеславович