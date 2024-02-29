Якушина (Никейцева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина (Никейцева) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

по паспорту 01.01.1966 по факту 29.12.1965
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушин Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
13.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
25.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Александр Вячеславович

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