Горшкова (Ларина) Минадора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 11.02.1893 и 11.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1893 и 11.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Крещение
08.02.1911
Бракосочетание
12.02.1911
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно