Горшкова (Ларина) Минадора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Ларина) Минадора Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 11.02.1893 и 11.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1893 и 11.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
30.01.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православию из раскола австрийской секты
Крещение
08.02.1911
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.02.1911

Муж: Горшков Гавриил Осипович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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