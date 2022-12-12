Гинзберг Анна Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинзберг Анна Соломоновна

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

16.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1902

Отец: Гинзберг Соломон

Мать: не указана

Елец, город Елец, Липецкая область
Призыв на военную службу
25.06.1941
Елец, город Елец, Липецкая область
Военная служба
1941
Служила во время войны ЭГ в 1919; ЭГ 1896. Лейтенант медицинской службы запаса.
Военная награда
Около 1945
Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
Около 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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