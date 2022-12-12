Гинзберг Анна Соломоновна
Место рождения
Дата рождения16.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1902
Отец: Гинзберг Соломон
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.06.1941
Военная служба
1941
Служила во время войны ЭГ в 1919; ЭГ 1896. Лейтенант медицинской службы запаса.
Военная награда
Около 1945
Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Демобилизация
Около 1945
Смерть
Неизвестно