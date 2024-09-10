Соколова (Лачинова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Лачинова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Соколов Иван Феодорович

Рождение ребёнка
26.03.1900

Дочь: (Соколова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Феодорович

Рождение ребёнка
28.06.1911

Сын: Соколов Петр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Феодорович

Смерть
Неизвестно

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