Соколова (Лачинова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
26.03.1900
Дочь: (Соколова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Феодорович
Рождение ребёнка
28.06.1911
Отец ребёнка: Соколов Иван Феодорович
Смерть
Неизвестно