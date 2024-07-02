Горощик Никита Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Горощик Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1936
Дочь: Крупица Любовь Никитична
Мать ребёнка: Горощик Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
20.12.1950
Сын: Горощик Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Горощик Марина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1961