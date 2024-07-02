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Горощик Никита Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Горощик Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горощик Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горощик Михаил Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1936

Дочь: Крупица Любовь Никитична

Мать ребёнка: Горощик Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
20.12.1950

Сын: Горощик Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Горощик Марина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1961

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