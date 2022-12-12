Плесовских Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Плесовских Василий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Плесовских Константин Александрович
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Матвей Александрович
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плесовских Иван Александрович
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Плесовских Петр Александрович
Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно