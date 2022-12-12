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Плесовских Александр Васильевич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Плесовских Василий

Мать: Плесовских Авдотья Васильевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Плесовских Константин Александрович

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Матвей Александрович

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плесовских Иван Александрович

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Александровна

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Плесовских Петр Александрович

Мать ребёнка: Плесовских Арина Яковлевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Арина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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