Кравцова (Лауфер) Милания (Амалия) Иоанновна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Лауфер) Милания (Амалия) Иоанновна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Лауфер Иоанн Йоганн

Мать: Лауфер Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кравцова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Кравцов Ефим Онисимович

Село Малая Екатериновка, Калининского района, Саратовской области
Смерть
1933
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область

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