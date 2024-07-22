Кравцова (Лауфер) Милания (Амалия) Иоанновна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1933
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Лауфер Иоанн Йоганн
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кравцова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Кравцов Ефим Онисимович
Село Малая Екатериновка, Калининского района, Саратовской области
Смерть
1933
Село Малая Екатериновка, Калининский район, Саратовская область