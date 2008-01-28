Душаткина Виктория Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душаткина Виктория Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2008

Отец: не указан

Мать: Вера Целуева Сергеевна

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