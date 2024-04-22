Сальный Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальный Юрий Алексеевич

Место рождения

Луганск

Дата рождения

20.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1982

Отец: Сальный Алексей Иванович

Мать: не указана

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