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Сальный Юрий Алексеевич
Сальный Юрий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Луганск
Дата рождения
20.04.1982
Пол
Мужской
Отец
Сальный Алексей Иванович
1954 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1982
Отец:
Сальный Алексей Иванович
Мать: не указана
Луганск
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