Головенська (Кубрак) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головенська (Кубрак) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1959 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1981

Отец: ?

Мать: Наталья

Бракосочетание
14.07.2001

Муж: Головенський Владимир

Рождение ребёнка
14.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головенський Владимир

Рождение ребёнка
27.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головенський Владимир

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