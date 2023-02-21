Головенська (Кубрак) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.07.2001
Рождение ребёнка
14.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головенський Владимир
Рождение ребёнка
27.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головенський Владимир