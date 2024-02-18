Кудрявцева (Клепцова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Клепцова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клепцов Иван Артемович

Мать: Клепцова (Лебедева) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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