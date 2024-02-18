Кудрявцева (Клепцова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно