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Бобров Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бобров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Бобров Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: Боброва Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Бобров Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Мария Ивановна

Смерть
1945
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