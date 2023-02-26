Бобров Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бобров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1905
Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: Боброва Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Бобров Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Боброва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Мария Ивановна
Смерть
1945