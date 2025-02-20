Михайлов Эраст Михайлович
мужской, родился Вычислено 1858 ст.
умер 01.04.1919
Супруги
Михайлова (Жданова) Мария КалистратовнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
Михайлов Сергей ЭрастовичВычислено 1893 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Мария Эрастовна
Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михайлова) Ольга Эрастовна
Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Сын: Михайлов Сергей Эрастович
Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.
Сын: Михайлов Михаил Эрастович
Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Смерть
01.04.1919