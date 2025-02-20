Михайлов Эраст Михайлович Вычислено 1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Эраст Михайлович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1858 ст.

умер 01.04.1919

Супруги
Михайлова (Жданова) Мария КалистратовнаНеизвестно г.р.
Дети
Михайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
Михайлов Сергей ЭрастовичВычислено 1893 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Мария Эрастовна

Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михайлова) Ольга Эрастовна

Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Михайлов Павел Эрастович

Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Михайлов Сергей Эрастович

Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
01.11.1908 ст.

Сын: Михайлов Михаил Эрастович

Мать ребёнка: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Смерть
01.04.1919

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