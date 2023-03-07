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Аристов Георгий Игнатьевич

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.05.1912

Дата смерти

07.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912

Отец: Аристов Игнатий Никифорович

Мать: Аристова Акулина Никифоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
По старому стилю 22 апреля 1912
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Аристов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
24.06.1941
Богатовский РВК, Куйбышевская обл., Богатовский р-н неизвестный РВК
гв. сержант; гв. ефрейтор; красноармеец
Военная награда
07.03.1944
Медаль"За Отвагу" Приказ подразделения №: 7/н от: 07.03.1944 Издан: 17 гв. сп 5 гв. КСД 8 гв. ск 11 гв. А 1 Прибалтийского фронта
Военная награда
28.03.1945
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: 17 гв. сп 5 гв. сд Даты подвига: 01.01.1945-31.01.1945
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 15/н от: 28.03.1945 Издан: 5 гв. КСД
Военная награда
29.06.1945
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: 17 гв. сп 5 гв. сд Даты подвига: 25.04.1945-26.04.1945 Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Операция: Восточно-Прусская наступательная операция г) Уничтожение Земландской группировки немцев
Указом Верховного Совета СССР с вручением Ордена Ленина и медали"Золотая Звезда" (№6957)
Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна

Бракосочетание
26.11.1949

Жена: Аристова Анна Алексеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Аристов Николай

Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.07.1980
Похороны
Неизвестно
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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