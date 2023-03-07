Аристов Георгий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1912
Дата смерти07.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1912
По старому стилю 22 апреля 1912
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Аристов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна
Военная служба
24.06.1941
Богатовский РВК, Куйбышевская обл., Богатовский р-н неизвестный РВК
гв. сержант; гв. ефрейтор; красноармеец
Военная награда
07.03.1944
Медаль"За Отвагу" Приказ подразделения №: 7/н от: 07.03.1944 Издан: 17 гв. сп 5 гв. КСД 8 гв. ск 11 гв. А 1 Прибалтийского фронта
Военная награда
28.03.1945
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: 17 гв. сп 5 гв. сд Даты подвига: 01.01.1945-31.01.1945
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 15/н от: 28.03.1945 Издан: 5 гв. КСД
Военная награда
29.06.1945
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: 17 гв. сп 5 гв. сд Даты подвига: 25.04.1945-26.04.1945 Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») Операция: Восточно-Прусская наступательная операция г) Уничтожение Земландской группировки немцев
Указом Верховного Совета СССР с вручением Ордена Ленина и медали"Золотая Звезда" (№6957)
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна
Бракосочетание
26.11.1949
Жена: Аристова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Аристов Николай
Мать ребёнка: Аристова Анна Алексеевна
Смерть
07.07.1980
Похороны
Неизвестно