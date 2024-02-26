Чурилин Артемий Тимофеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Чурилин Тимофей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Чурилин Кандратей Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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