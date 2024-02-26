Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639
Отец: Чурилин Тимофей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Чурилин Кандратей Артемьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Чурилин Ануфрей Артемьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Чурилин Калина Артемьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно