Неизвестно неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1920
Сын: Петрусев Василий Данилович
Отец ребёнка: не указан
Белорусь
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петрусев Михаил Данилович
Отец ребёнка: не указан
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно