Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1920

Сын: Петрусев Василий Данилович

Отец ребёнка: не указан

Белорусь
Рождение ребёнка
1921

Сын: Петрусев Михаил Данилович

Отец ребёнка: не указан

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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