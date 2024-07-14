Буткин Иоаким Иванович 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буткин Иоаким Иванович

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1798

Дата смерти

29.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Буткин Иван Иванович

Мать: Головушкина Авдотья Герасимовна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Буткин Федор Иоакимович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Буткина Пелагея Иоакимовна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Буткина Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1831

Сын: Буткин Михайло Иоакимович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Буткина Мария Иоакимовна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.10.1838

Сын: Буткин Яков Иоакимович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
29.12.1881
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Согласно Выписке за 1881 год Сереговской Успенской-Ляльской Богоявленской церкви об умерших 29 декабря 1881 года Иоаким Иванов Буткин 85 лет умер от старости – 562 стр.

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