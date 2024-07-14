Буткин Иоаким Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти29.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Буткина Пелагея Иоакимовна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Буткина Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Буткин Михайло Иоакимович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Буткина Мария Иоакимовна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1838
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Смерть
29.12.1881
Согласно Выписке за 1881 год Сереговской Успенской-Ляльской Богоявленской церкви об умерших 29 декабря 1881 года Иоаким Иванов Буткин 85 лет умер от старости – 562 стр.