Швец Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швец Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1999

Муж: Швец Игорь Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1999

Дочь: Швец Мария Игоревна

Отец ребёнка: Швец Игорь Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.2007

Дочь: Швец Александра Игоревна

Отец ребёнка: Швец Игорь Петрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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