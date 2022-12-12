Швец Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1999
Муж: Швец Игорь Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1999
Дочь: Швец Мария Игоревна
Отец ребёнка: Швец Игорь Петрович
Рождение ребёнка
03.04.2007
Дочь: Швец Александра Игоревна
Отец ребёнка: Швец Игорь Петрович