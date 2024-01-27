Алиева Халимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Халимат

Место рождения

Дагестанская АССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
15.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Грузинская ССР Кварельский район с.Тиви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахмат

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Шамсудин

Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Махачкала. Шамхал
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