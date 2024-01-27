Алиева Халимат
Место рожденияДагестанская АССР
Дата рождения1930
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1950
Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Грузинская ССР Кварельский район с.Тиви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дагестанская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахмат
Отец ребёнка: Алиев Шамсудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Махачкала. Шамхал