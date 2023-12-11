Павленко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Павленко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Андрей

Отец ребёнка: Павленко Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Павленко Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Кузьма

Смерть
Неизвестно
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