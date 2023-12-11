Павленко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Павленко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Андрей
Отец ребёнка: Павленко Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павленко Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко Кузьма
Смерть
Неизвестно