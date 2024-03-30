Черепанова (Терентьева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Терентьева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Терентьев Иван Алексеевич

Мать: Терентьева Евгения Ивановна

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