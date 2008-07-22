Чубаров Анатолий Дмитриевич
Место рожденияг.Воронеж
Дата рождения03.10.1928
Дата смерти22.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928
Отец: Чубаров Дмитрий Петрович
Мать: Чубарова Анна Васильевна
г.Воронеж
Рождение ребёнка
02.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чубарова Мария Митрофановна
г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чубарова Мария Митрофановна
Смерть
22.07.2008
г.Воронеж
Похороны
Неизвестно
г.Воронеж