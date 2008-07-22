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Чубаров Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

г.Воронеж

Дата рождения

03.10.1928

Дата смерти

22.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928

Отец: Чубаров Дмитрий Петрович

Мать: Чубарова Анна Васильевна

г.Воронеж
Рождение ребёнка
02.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чубарова Мария Митрофановна

г.Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чубарова Мария Митрофановна

Смерть
22.07.2008
г.Воронеж
Похороны
Неизвестно
г.Воронеж
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