Банкова (Банкова) Двойра (Вера) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банкова (Банкова) Двойра (Вера)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Банкова) Белла Самуиловна

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
1860

Сын: Банков Иуда

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
1864

Сын: Банков Борис Самойлович

Отец ребёнка: Банков Самуил

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мошкович (Банкова) Рэйза (Роза) Самойловна

Отец ребёнка: Банков Самуил

Смерть
Неизвестно

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