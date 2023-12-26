Сердюков Степан Никитин
мужской, родился 1879 ст., Троицк, Троицкий, Челябинская область
умер Неизвестно
ОтецСердюков НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Сердюкова (Максимова) Евдокия Тимофеева1882 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Сердюков Никита
Мать: не указана
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Бракосочетание
04.10.1898 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
В записи о браке указан мещанином города Троицка Оренбургской губернии