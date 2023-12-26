Сердюков Степан Никитин 1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сердюков Степан Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1879 ст., Троицк, Троицкий, Челябинская область

умер Неизвестно

Отец
Сердюков НикитаНеизвестно г.р.
Супруги
Сердюкова (Максимова) Евдокия Тимофеева1882 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Сердюков Никита

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область

В записи о браке указан мещанином города Троицка Оренбургской губернии

Бракосочетание
04.10.1898 ст.

Жена: Сердюкова (Максимова) Евдокия Тимофеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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