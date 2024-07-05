Чистов (Шляпин) Дмитрий Александрович 12.02.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистов (Шляпин) Дмитрий Александрович

Место рождения

город Санкт-Петербург

Дата рождения

12.02.1994

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1994

Отец: Чистов Александр Владиславович

Мать: Шляпина (Шляпина) Наталья Викторовна

город Санкт-Петербург
Бракосочетание
04.05.2019

Жена: Чистова (Вегнер) Анна Александровна

город Санкт-Петербург
Справляли свадьбу в банкетном зале «Зевс» адрес: г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистова (Вегнер) Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.01.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистова (Вегнер) Анна Александровна

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