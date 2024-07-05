Чистов (Шляпин) Дмитрий Александрович
Место рождениягород Санкт-Петербург
Дата рождения12.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1994
город Санкт-Петербург
Бракосочетание
04.05.2019
город Санкт-Петербург
Справляли свадьбу в банкетном зале «Зевс» адрес: г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистова (Вегнер) Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.01.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистова (Вегнер) Анна Александровна