Останина Евдокия Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Останина Феврония
Отец ребёнка: Останин Егор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Егор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Егор Никитин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812