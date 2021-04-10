Латыпова (Масалимова) Альфира Занфировна 21.12.61 — найти родственников по фамилии на Familio

Латыпова (Масалимова) Альфира Занфировна

Автор
АХ
Хайруллина А.

женский, родилась 21.12.61

Отец
Масалимов Занфир Галимханович04.05.34 г.р.
Мать
Масалимова (Янгирова) Зальфира Фагимовна03.11.40 г.р.
Супруги
Латыпов Фаниль Ахатович22.04.54 г.р.
Дети
Латыпов Марат Фанилевич27.06.1990 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.61

Отец: Масалимов Занфир Галимханович

Мать: Масалимова (Янгирова) Зальфира Фагимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Фаниль Ахатович

Рождение ребёнка
27.06.1990

Сын: Латыпов Марат Фанилевич

Отец ребёнка: Латыпов Фаниль Ахатович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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