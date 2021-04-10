Латыпова (Масалимова) Альфира Занфировна
женский, родилась 21.12.61
ОтецМасалимов Занфир Галимханович04.05.34 г.р.
МатьМасалимова (Янгирова) Зальфира Фагимовна03.11.40 г.р.
Супруги
Латыпов Фаниль Ахатович22.04.54 г.р.
Дети
Латыпов Марат Фанилевич27.06.1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.61
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1990
Отец ребёнка: Латыпов Фаниль Ахатович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан