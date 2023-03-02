Шеметов (Прахт Pracht) Софья Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов (Прахт Pracht) Софья Sofia

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Место рождения

Село Гларус Поннинской волости Николаевского уезда Самарской губернии

Дата рождения

24.02.1881

Дата смерти

25.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1881

Отец: Прахт Pracht Яков Jakob

Мать: Прахт Pracht Елизавета Андреевна

Село Гларус Поннинской волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
13.06.1907

Муж: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Урядник станицы сочетался законным браком с крестьянской девицей города Троицка
Рождение ребёнка
16.05.1908

Дочь: Трушина Юлия

Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шеметов Александр

Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Вавиловна Надежда

Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Дочь: Махоткина Валентина

Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Шеметов Владимир

Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
25.04.1961
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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