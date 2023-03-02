Шеметов (Прахт Pracht) Софья Sofia
Место рожденияСело Гларус Поннинской волости Николаевского уезда Самарской губернии
Дата рождения24.02.1881
Дата смерти25.04.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1881
Село Гларус Поннинской волости Николаевского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
13.06.1907
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Урядник станицы сочетался законным браком с крестьянской девицей города Троицка
Рождение ребёнка
16.05.1908
Дочь: Трушина Юлия
Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шеметов Александр
Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Вавиловна Надежда
Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Рождение ребёнка
16.01.1913
Дочь: Махоткина Валентина
Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Рождение ребёнка
19.06.1914
Сын: Шеметов Владимир
Отец ребёнка: Шеметов (shemetov) Вавила Vavila
Смерть
25.04.1961
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область