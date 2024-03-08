Погожев Василий Алескандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погожев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погожева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Погожева Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хегстрем (Погожева) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Погожева Лидия Дмитриевна
Тула, город Тула, Тульская область