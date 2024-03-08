Погожев Василий Алескандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожев Василий Алескандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погожев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погожева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Погожева Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хегстрем (Погожева) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Погожева Лидия Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область

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