Устюжанина (Бастрыгина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина (Бастрыгина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

13.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1959

Сын: Устюжанин Валерий

Отец ребёнка: Устюжанин Анатолий

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Анатолий

Смерть
13.12.2011
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