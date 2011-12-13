Устюжанина (Бастрыгина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смерти13.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.09.1959
Сын: Устюжанин Валерий
Отец ребёнка: Устюжанин Анатолий
Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устюжанин Анатолий
Смерть
13.12.2011